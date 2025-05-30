ПВО сбила из нового ЗРК реактивный дрон россиян "Дань-М" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

ПВО сбила "Дань-М" над Черным морем 29 мая во время атаки беспилотников на Одесскую область. Для противодействия дрону был применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, который был оборудован ракетами Р-73.

"После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели - вражеский новейший реактивный беспилотник, вероятно "Дань-М", уничтожен: он упал в Черное море", - пишет ГУР.

"Дань-М"

Вчера, 29 мая, глава ОО "Центр радиотехнологий" Сергей Бескрестнов заявил, что Россия ночью осуществила атаку с применением нового типа ударного реактивного беспилотного летательного аппарата под названием "Дань-М".

По его словам, эти дроны изначально создавался как реактивная мишень, предназначенная для учений и тестирования систем ПВО, но Россия модифицировала и переоборудовала их для нанесения ударов.