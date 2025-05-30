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ПВО сбила из нового ЗРК реактивный дрон россиян "Дань-М" (видео)

Пятница 30 мая 2025 15:34
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ПВО сбила из нового ЗРК реактивный дрон россиян "Дань-М" (видео) Иллюстративное фото: ПВО сбила из нового ЗРК реактивный дрон россиян "Дань-М" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Противовоздушная оборона (ПВО), 29 мая, успешно сбила из разработанного украинской разведкой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) новейший реактивный беспилотник россиян "Дань-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

ПВО сбила "Дань-М" над Черным морем 29 мая во время атаки беспилотников на Одесскую область. Для противодействия дрону был применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, который был оборудован ракетами Р-73.

"После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели - вражеский новейший реактивный беспилотник, вероятно "Дань-М", уничтожен: он упал в Черное море", - пишет ГУР.

"Дань-М"

Вчера, 29 мая, глава ОО "Центр радиотехнологий" Сергей Бескрестнов заявил, что Россия ночью осуществила атаку с применением нового типа ударного реактивного беспилотного летательного аппарата под названием "Дань-М".

По его словам, эти дроны изначально создавался как реактивная мишень, предназначенная для учений и тестирования систем ПВО, но Россия модифицировала и переоборудовала их для нанесения ударов.

Обстрел Украины в ночь на 29 мая

В ночь на 29 мая Россия прибегла к очередной атаке дронами. В общем враг запустил 90 беспилотников с направлений российских городов Миллерово, Орел и Курск. По состоянию на утро ПВО обезвредила 56 дронов.

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