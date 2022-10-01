RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПВО Украины сбила российский "Аллигатор" в Херсонской области

Фото: ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Силы противовоздушной обороны сбили над Херсонской областью российский вертолет Ка-52 - "Аллигатор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что вертолет был сбит в Береславском районе.

"Около 21:30, в Береславском районе Херсонщины, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним, в Баштанском районе Николаевской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" были сбиты два российских штурмовика Су-25.

Ранее враг потерял штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонская область