Украинские воины отбили 70 атак на четырех направлениях и уничтожили 2 ЗРК россиян, - Генштаб

Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"За прошедшие сутки благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отбито 70 атак противника на указанных направлениях. Самые интенсивные бои продолжаются за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - отметили. в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Высшее политическое руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и свою территорию.

На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ. Вместе с тем признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области, Екатериновка, Сосновка, Стариковое, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Мирополье, Поповка и Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Бочковское, Стрелеча Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого столкновения: Каменка, Фиголовка, Масютовка, Синковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки только в районе Марьинки военнослужащими Сил обороны было отбито около 20 вражеских атак. В то же время враг осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Марьинка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении в течение минувших суток враг активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения же ракетных войск и артиллерии поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.