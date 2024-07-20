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Сухопутные войска рассказали, сколько вражеских объектов уничтожила ПВО за неделю

Фото: военные уничтожили более 150 единиц техники русских войск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы продолжают защищать небо над Украиной. За последнюю неделю военные уничтожили более 150 средств воздушной разведки и нападения российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.

В течение последней недели, а именно с 13 по 19 июля ПВО Сухопутных войск уничтожило 154 средства воздушной разведки и нападения российских войск, а именно:

  • КР Х-101/555 - 6 ед.;
  • БпЛА Shahed-131/136 - 12 ед.;
  • БпЛА Орлан-10/30 - 11 ед.;
  • БпЛА Zala - 40 ед;
  • БпЛА Ланцет - 35 ед.
  • БпЛА Supercam - 8 ед.;
  • БпЛА Привет-82 - 27 ед.;
  • н/т - 15 ед.;

"В условиях интенсивных боевых действий мы приземляем и подавляем также значительное количество тактических БПЛА противника, в частности fpv-дронов и дронов типа "крыло", с использованием различных средств РЭБ", - сообщил Павлюк.

Он отметил, что только за крайнюю неделю украинские воины сорвали около 5 тысяч задач для вражеских БПЛА типа "крыло" и более 3 тысяч fpv-дронов противника.

Отдельно командующий Сухопутными войсками отметил высокий профессионализм расчетов ПВО 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

"Накануне воины бригады еще раз показали россиянам, что небо над Украиной может быть только украинским, уничтожив на Покровском направлении очередной Су-25", - рассказал он.

 

Напомним, что Институт изучения войны уже обновил данные по ситуации на фронте. С подробным обзором можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что вчера, 19 июля, ВСУ сбили российский СУ-25.

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