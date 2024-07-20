Сухопутные войска рассказали, сколько вражеских объектов уничтожила ПВО за неделю

Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы продолжают защищать небо над Украиной. За последнюю неделю военные уничтожили более 150 средств воздушной разведки и нападения российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
В течение последней недели, а именно с 13 по 19 июля ПВО Сухопутных войск уничтожило 154 средства воздушной разведки и нападения российских войск, а именно:
"В условиях интенсивных боевых действий мы приземляем и подавляем также значительное количество тактических БПЛА противника, в частности fpv-дронов и дронов типа "крыло", с использованием различных средств РЭБ", - сообщил Павлюк.
Он отметил, что только за крайнюю неделю украинские воины сорвали около 5 тысяч задач для вражеских БПЛА типа "крыло" и более 3 тысяч fpv-дронов противника.
Отдельно командующий Сухопутными войсками отметил высокий профессионализм расчетов ПВО 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.
"Накануне воины бригады еще раз показали россиянам, что небо над Украиной может быть только украинским, уничтожив на Покровском направлении очередной Су-25", - рассказал он.
Напомним, что Институт изучения войны уже обновил данные по ситуации на фронте. С подробным обзором можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
Мы также сообщали, что вчера, 19 июля, ВСУ сбили российский СУ-25.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.