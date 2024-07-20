Сухопутные войска рассказали, сколько вражеских объектов уничтожила ПВО за неделю

В течение последней недели, а именно с 13 по 19 июля ПВО Сухопутных войск уничтожило 154 средства воздушной разведки и нападения российских войск, а именно:

КР Х-101/555 - 6 ед.;

БпЛА Shahed-131/136 - 12 ед.;

БпЛА Орлан-10/30 - 11 ед.;

БпЛА Zala - 40 ед;

БпЛА Ланцет - 35 ед.

БпЛА Supercam - 8 ед.;

БпЛА Привет-82 - 27 ед.;

н/т - 15 ед.;

"В условиях интенсивных боевых действий мы приземляем и подавляем также значительное количество тактических БПЛА противника, в частности fpv-дронов и дронов типа "крыло", с использованием различных средств РЭБ", - сообщил Павлюк.

Он отметил, что только за крайнюю неделю украинские воины сорвали около 5 тысяч задач для вражеских БПЛА типа "крыло" и более 3 тысяч fpv-дронов противника.

Отдельно командующий Сухопутными войсками отметил высокий профессионализм расчетов ПВО 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

"Накануне воины бригады еще раз показали россиянам, что небо над Украиной может быть только украинским, уничтожив на Покровском направлении очередной Су-25", - рассказал он.