ВСУ уничтожили СУ-25, а РФ атакует возле Торецка и Нью-Йорка, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили вражеский самолет-штурмовик Су-25.

С начала суток произошло 76 боевых столкновений.

Сегодня враг более активен на Покровском и Лиманском направлениях. Также пытается пробить позиции у Торецка и Нью-Йорка.

Ситуация на фронтах

Под авиабомбардировкой находится Харьковская область. Сегодня россияне сбросили 26 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое и Малые Проходы. Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" город Чугуев.

Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили четыре штурмовые действия вблизи Глубокого и Волчанска. Во время трех боестолкновений враг потерпел неудачу, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении террористы атаковали позиции украинских подразделений возле Новоосиново, Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Четыре атаки отбиты, еще одна - до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение дня захватническая армия атаковала 11 раз неподалеку Серебрянского лесничества, Невского, Грековки и Новосадового. Силы обороны Украины отбили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются в районе Невского.

На Северском направлении враг совершил шесть безуспешных атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении захватчики трижды штурмовали оборонительные рубежи украинцев вблизи Часового Яра и Белой Горы. Один бой до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал наши войска возле Северного, Торецка, Железного и Нью-Йорка. Украинские защитники семь штурмов отбили, еще два боестолкновения - продолжаются в двух локациях.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Евгеновка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили уже 18 атак, три боя продолжаются неподалеку Новоселовки Первой и Яснобродовки. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Красногоровки, Константиновки, Карловки и Парасковиевки. Наши воины остановили четыре атаки противника, еще две - продолжаются.

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону возле Малой Токмачки, Щербаков и Новоандреевки. Во время шести боестолкновений россияне потерпели поражение.

На Приднепровском направлении захватчики и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на левом берегу Днепра. В результате, две вражеские атаки успеха не имели.

Ранее РБК-Украина сообщало, что потери России в войне в Украине к утру пятницы, 19 июля, с начала вторжения составляют 564 620 военных. За последние сутки ВСУ ликвидировали около 980 оокупантов.

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