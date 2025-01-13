ПВО работает в Крыму и регионах РФ: россияне пожаловались на ракетные и дроновые атаки

Россияне вечером понедельника, 13 января, пожаловались на масштабные атаки в ряде регионов. Взрывы раздавались в Брянске, Белгороде, а также ПВО работала в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оккупационного губернатора Севастополя Михаила Развожаева, Telegram-канал мэрии Белгорода, "Риа.новости".
Около 20 часов по киевскому времени в Крыму был объявлен сигнал воздушной тревоги. Она длилась почти час, однако сам Развожаев не раскрыл деталей.
В то же время местные Telegram-каналы сообщали сначала об угрозе ракетного удара. Неизвестные ракеты якобы были замечены в Феодосии, Судаке, Севастополе и Керчи. Также россияне заявляли об атаке на Крымский мост, движение по которому временно останавливалось.
Впоследствии в Крыму начали жаловаться на атаку неизвестных дронов.
Сегодня вечером серия мощных взрывов раздавалась и на территории Брянской области. По словам местных, в небе над Брянском было слышно не менее 10 взрывов.
По словам местного губернатора, силы ПВО якобы обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией области. По другим заявлениям россиян, регион якобы находится под атакой ATACMS, а местные слышали более 30 взрывов.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Видео со взрывами в Брянске опубликовал и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
"Брянск гудит", - написал он.
Традиционно россияне сообщили об успешной работе ПВО в Белгородской области. Там сначала якобы были сбиты ракеты, а потом уже область подверглась атаке неизвестными дронами.
Недавно в России также жаловались на атаку в Волгоградской области, где находится еще один НПЗ врага.
Также в ночь на 8 января в российском Энгельсе прогремели взрывы, местные власти и жители рассказывали об атаке дронов и работе ПВО.
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