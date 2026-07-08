ПВО, катера и не только. США поразили более 80 целей в ходе новых ударов по Ирану

В ночь на 8 июля (по Киеву) США нанесли серию ударов по Ирану, поразив более 80 разных целей противника. Причиной атаки стали иранские удары по трем торговым судам, совершенные во вторник 7 числа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

"Силы Центрального командования США завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, поразив более 80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на последние атаки Ирана на торговые суда, следующие через Ормузский пролив", - говорится в публикации.

В CENTCOM уточнили, что войска нанесли удары по:

иранским системам ПВО;

сетям управления и контроля; береговым радиолокационным станциям;

противокорабельным ракетным комплексам;

и более чем 600 катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"(Цель - ред.) - ослабить способность Ирана продолжать атаковать международную торговлю, осуществляемую через международный торговый коридору", - пояснили в командовании.

Там напомнили, что Иран недавно атаковал три торговых судна, которые проходили через Ормузский пролив, а именно:

танкер "Аль-Рекайят" под флагом Маршалловых островов;

танкер "Ведьян" под флагом Саудовской Аравии;

танкер "Кипр Просперити" под флагом Либерии.

"Неоправданная агрессия со стороны иранских сил является явным и опасным нарушением режима прекращения огня и подрывает свободу судоходства. Силы Центрального командования США остаются в боевой готовности и готовы привлечь Иран к ответственности в случае несоблюдения или неисполнения соглашения", - резюмировали в CENTCOM.