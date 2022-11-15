ПВО и не только. Резников сообщил, какая военная помощь нужна Украине

Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Украина нуждается в дополнительной поддержке партнеров. Потерпев поражение на поле боя, Россия пытается повлечь за собой гуманитарный кризис в Украине", - говорится в заявлении.
С приближением зимы враг атакует энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины. По словам Резникова, их цель - вызвать новую волну миллионов беженцев.
"Украинская армия завершает деоккупацию правого берега Днепра. Уволила Херсон, около 200 городов и сел. Это результат не только стратегии украинского военного командования, это и общая с нашими партнерами победа", - добавил министр.
Резников пояснил, что Украине нужно усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону, а именно:
Также министр обороны добавил, что украинские бойцы защищают фронт, но требуется дополнительная поддержка. Речь идет о:
"Мы должны быть готовы к активной обороне и накопить резервы на зиму", - добавил Резников.
Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы .
С самого начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от западных союзников ряд видов вооружения. Речь идет о ПВО IRIS-T и NASAMS, сотнях артиллерийских систем, бронемашин и не только.
На днях США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. ВСУ передадут дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.