ПВО и не только. Резников сообщил, какая военная помощь нужна Украине

"Украина нуждается в дополнительной поддержке партнеров. Потерпев поражение на поле боя, Россия пытается повлечь за собой гуманитарный кризис в Украине", - говорится в заявлении.

С приближением зимы враг атакует энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины. По словам Резникова, их цель - вызвать новую волну миллионов беженцев.

"Украинская армия завершает деоккупацию правого берега Днепра. Уволила Херсон, около 200 городов и сел. Это результат не только стратегии украинского военного командования, это и общая с нашими партнерами победа", - добавил министр.

Резников пояснил, что Украине нужно усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону, а именно:

Увеличить количество IRIS-T и NASAMS;

Получить HAWK и Crotale в достаточном количестве;

Принять и выполнить решение по SAMP-Т;

Получить разведывательные и боевые БПЛА + защиту от беспилотников.

Также министр обороны добавил, что украинские бойцы защищают фронт, но требуется дополнительная поддержка. Речь идет о:

Увеличить количество артиллерии;

Обеспечить стабильные поставки боеприпасов;

Сформировать и ввести боеспособные резервы.

"Мы должны быть готовы к активной обороне и накопить резервы на зиму", - добавил Резников.