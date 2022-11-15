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ПВО и не только. Резников сообщил, какая военная помощь нужна Украине

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Украина нуждается в дополнительной поддержке партнеров. Потерпев поражение на поле боя, Россия пытается повлечь за собой гуманитарный кризис в Украине", - говорится в заявлении.

С приближением зимы враг атакует энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины. По словам Резникова, их цель - вызвать новую волну миллионов беженцев.

"Украинская армия завершает деоккупацию правого берега Днепра. Уволила Херсон, около 200 городов и сел. Это результат не только стратегии украинского военного командования, это и общая с нашими партнерами победа", - добавил министр.

Резников пояснил, что Украине нужно усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону, а именно:

  • Увеличить количество IRIS-T и NASAMS;
  • Получить HAWK и Crotale в достаточном количестве;
  • Принять и выполнить решение по SAMP-Т;
  • Получить разведывательные и боевые БПЛА + защиту от беспилотников.

Также министр обороны добавил, что украинские бойцы защищают фронт, но требуется дополнительная поддержка. Речь идет о:

  • Увеличить количество артиллерии;
  • Обеспечить стабильные поставки боеприпасов;
  • Сформировать и ввести боеспособные резервы.

"Мы должны быть готовы к активной обороне и накопить резервы на зиму", - добавил Резников.

Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы .

С самого начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от западных союзников ряд видов вооружения. Речь идет о ПВО IRIS-T и NASAMS, сотнях артиллерийских систем, бронемашин и не только.

На днях США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. ВСУ передадут дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.

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