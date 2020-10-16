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На ПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною будуть тимчасові обмеження руху

Автор: Роман Тверденко

На пункті пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні будуть введені тимчасові обмеження руху. Це відбудеться з 20 по 22 жовтня у зв'язку з оглядом мосту на кордоні.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

20 жовтня з 9 до 17 години буде частково обмежено рух легкових автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках.

21-22 жовтня з 9 до 17:00 планується закриття смуг руху вантажівок через огляд зовнішніх елементів мосту.

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Наголошується, що легковим транспортом потрапити в Угорщину, можливо, через пункти пропуску "Лужанка" та "Вилок".

Раніше стало відомо, як часто українці їздять за кордон в умовах пандемії.

Крім цього, КПВВ "Станиця Луганська" закрили на два тижні через карантин. Через це на пункті пропуску утворилися черги.

Також повідомлялося, що Євросоюз не має наміру вводити загальний карантин. Єврокомісія розробила єдину систему класифікації регіонів Євросоюзу в залежності від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.

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