ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Позивний "Бандит". Строковик з Нацгвардії збив вже три російські літаки

Новость на русском →
Київ, Понеділок 30 травня 2022 20:23
Позивний "Бандит". Строковик з Нацгвардії збив вже три російські літаки Фото: строковик з позивним "Бандит" збиває російські літаки (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Юлія Бойко

Військовослужбовець Національної гвардії України з позивним "Бандит" збив три російські літаки за останні півтора місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.

Повідомляється, що цей строковик служить в Запорізькій області. За півтора місяці він збив три російські літаки з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Черговий бойовий штурмовик СУ-25 "Грач" він збив 29 травня.

"Я збив не "вже" три літаки, як то кажуть, а ще тільки три літаки і буду знищувати їх до тих пір, поки буде потрібно - до самої нашої перемоги!"- зазначає нацгвардієць.

Нагадаємо, в березні стало відомо про те, що мобілізований співробітник "Укрпошти" збив російський літак теж з ПЗРК.

Зазначимо, з початку російського вторгнення в українському медіа-просторі культивувався образ непереможного пілота, якого назвали "Привидом Києва". Пізніше з'ясувалося, що це збірний образ українських асів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія Війна Росії проти України
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу