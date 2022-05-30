Позивний "Бандит". Строковик з Нацгвардії збив вже три російські літаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.

Повідомляється, що цей строковик служить в Запорізькій області. За півтора місяці він збив три російські літаки з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Черговий бойовий штурмовик СУ-25 "Грач" він збив 29 травня.

"Я збив не "вже" три літаки, як то кажуть, а ще тільки три літаки і буду знищувати їх до тих пір, поки буде потрібно - до самої нашої перемоги!"- зазначає нацгвардієць.