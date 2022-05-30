Позывной "Бандит". Срочник из Нацгвардии сбил уже три российских самолета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Сообщается, что этот срочник служит в Запорожской области. За полтора месяца он сбил три российских самолета из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Очередной боевой штурмовик СУ-25 "Грач" он сбил 29 мая.

"Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется - до самой нашей победы!" - отмечает нацгвардеец.