"Познакомились" с HIMARS. Оккупант пожаловался другу на новейшее вооружение украинцев (перехват)

Украинские военные разбомбили с помощью HIMARS одну из баз россиян недалеко от Кременной. В результате погибли девять оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

По словам оккупанта, его товарищи решили заночевать на одной из баз в Кременной. Однако это засекли украинские военные и отработали по базе с HIMARS. В результате часть россиян погибла, а другая получила ранения.

Он также пожаловался на то, что ВСУ получают новейшее вооружение, в том числе танки Leopard, предпочитающие бои.

По словам оккупанта, его командование выжидает более благоприятных погодных условий для того, чтобы пойти в наступление. Вероятнее всего, это произойдет в конце марта, когда подсохнет земля и смогут идти танки.