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В Познани вместо генконсульства РФ может быть консульство Украины, - Сикорский

Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вскоре в Познани по требованию Польши будет закрыто генконсульство РФ. Однако в этом здании может существовать консульство Украины.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.

Он отметил, что если Украина обратится по поводу использования здания, которое освободится от россиян, для того чтобы открыть собственное консульство в этом городе, то Варшава отнесется к этому благосклонно.

Также Сикорский пояснил, что в связи со стремительним увеличением количества украинцев на территории Польши, в стране пока недостаточно учреждений, отвечающих потребностям.

"Срок действия договора аренды этой недвижимости истекает в конце этого месяца. Сейчас речь идет о более чем десяти днях. Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост количества украинских граждан в Польше, не отвечает консульским потребностям", - заявил глава польского МИД.

Он подчеркнул, что следует помнить о том, что консульства решают разные практические дела. В частности, юридические документы, рождение детей или смерть людей и другое.

"И мы, безусловно, отнеслись бы к такой просьбе украинской стороны (предоставление недвижимости в Познани под консульство - ред.) с наибольшей симпатией", - резюмировал Сикорский.

Напомним, в конце октября стало известно, что Польша закрывает генеральное консульство Российской Федерации в городе Познань. Решение было связано с тем, что Россия ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий на польской территории.

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