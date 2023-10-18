В Познани неизвестный напал с ножом на детей. Есть жертва

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу питомцев детского сада в польском городе Познань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

По предварительным данным, дети вместе с воспитателем были на прогулке. В этот момент к ним подошел неизвестный мужчина. Он сначала угрожал детям, мужчина кричал, что "перебьет всех", а затем ударил ножом 5-летнего мальчика, который был в конце группы.

По данным полиции, пятилетний мальчик получил смертельное ранение. Его пытались реанимировать на месте, а затем доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти его.

Как выяснили СМИ, нападавший был задержан. Ему 71 год, однако имя не разглашается.

Напомним, вечером 16 октября в центре Брюсселя произошла стрельба. Мужчина открыл огонь по футбольным фанатам неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна, в результате чего погибли два гражданина Швеции, а еще один получил ранения.

При этом нападающий восклицал "Аллах акбар", а позже сообщил, что является членом ИГИЛ.

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