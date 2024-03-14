Позиционные бои идут на большинстве направлений, "горячее всего" под Авдеевкой: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

13 марта продолжались позиционные бои на линии Купянск - Сватово - Кременная. В материале указывается, что позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; северо-западнее Сватово возле Табаевки и Стельмаховки; к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки; и к югу от Кременной около Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Операция №2 - Донецкая область

На Бахмутском направлении 13 марта продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Некоторые российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили неопределенные тактические позиции у железнодорожной станции в Клещиевке (юго-западнее Бахмута), но в ISW не наблюдали визуального подтверждения. Блогеры также утверждали, что в Ивановском (к западу от Бахмута) идут тяжелые бои.

Украинские и российские источники сообщали о позиционных боевых действиях к северо-западу от Бахмута вблизи Богдановки; к западу от Бахмута у Ивановского и к востоку от Времен Яра; и к юго-западу от Бахмута около Клещиевки и Андреевки.

Войска РФ недавно продвинулись к северо-западу и юго-западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, показывают, что оккупанты продвинулись на восточную окраину Бердичев (к северо-западу от Авдеевки). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, показывают, что войска РФ недавно продвинулись по улице Первомайской в Первомайском (юго-западнее Авдеевки).

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ якобы продолжают постепенное тактическое продвижение в центр Первомайского. Кроме того, 12 марта российские блоггеры заявили, что войска РФ будто бы расширили свой контроль над н.п. Тоненькое (к западу от Авдеевки) и захватили новые позиции в лесных массивах между Орловкой (к западу от Авдеевки) и Тоненькое. Один "военкор" отметил 13 марта, что самые интенсивные бои продолжаются между Бердичами и Тоненькой (к северо-западу от Авдеевки), но другой российский источник рассказал, что бои в целом замедлились в этом районе.

Украинские и российские источники сообщали о боях северо-западнее Авдеевки возле Бердичев и Новобахмутовки; к западу от Авдеевки возле Орловки и Тоненькое; и юго-западнее Авдеевки близ Первомайского.

13 марта позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Один российский "военкор" утверждал, что войска РФ продолжают наступать к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка), но местность к северу от Новомихайловки усложняет продвижение войск интервентов.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев к западу от Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки и Победы.

13 марта на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей продолжались ограниченные позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Украинские и российские источники сообщали о боях к юго-востоку от Великой Новоселки вблизи Новодонецкого и Шевченко и к югу от Великой Новоселки вблизи Старомайорского.

"Южная ось"

13 марта продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Украинские и российские источники заявляли, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино и Вербового (восточнее Работино).

Российские источники утверждали, что в ночь с 12 на 13 марта войска РФ совершили "ограниченный рейд" в западном (правом) берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские источники, в том числе оккупационный "губернатор" в Херсонской области Владимир Сальдо, 13 марта утверждали, что морская пехота интервентов, воздушно-десантные войска (ВДВ) и "добровольцы" совершили ограниченный рейд на позиции ВСУ на западном берегу Днепра в районе базы Антоновского моста. Российский "военкор" заявил, что в рейде участвовали подразделения 45-й бригады спецназа РФ. Вместе с тем, эксперты ISW не наблюдали никаких визуальных подтверждений российской активности на западном берегу, и нет подтвержденных изменений линии фронта на западном берегу Херсонской области.

Также отмечается, что Сальдо утверждал, что участвовавший в рейде весь российский персонал якобы вернулся на свои позиции на восточном (левом) берегу, указывая на то, что российские силы не стремились установить длительное присутствие на западном берегу Херсонской области.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, позиционные боевые действия продолжались вблизи Крынок.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что, как рассказали в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 13 марта, на фронте в течение суток произошло 70 боевых столкновений. В Силах обороны отметили, что военные продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, а также отразили атаки российских захватчиков возле Орловки (Донецкая область).

Напомним, перед тем в военном командовании в утренней сводке 13 марта сообщалось, что общее количество потерь российской армии с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет уже около 426 870 оккупантов.

Поздно вечером 13 марта в Силах обороны Юга Украины рассказали, что минувшей ночью ВСУ сорвали разведывательную миссию россиян, которые на лодке попытались переплыть Днепр и высадиться на правом берегу в районе Антоновского моста в Херсоне.