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На позициях шесть месяцев. Вокруг 108-й бригады ТрО разгорелся скандал

22:43 24.07.2026 Пт
2 мин
Бойцы нуждаются в немедленной ротации из-за истощения
aimg Сергей Козачук
Фото иллюстративное: в ВСУ разгорелся скандал из-за ротации военных (Getty Images)

Военные 108-й отдельной бригады терробороны более полугода находятся в Запорожском направлении без замены. Из-за усложненной логистики защитники испытывают серьезные проблемы с поставкой пищи, воды и лекарств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET и Региональное управление Сил территориальной обороны "Восток" ВС Украины.

Проблемы с обеспечением и истощением бойцов

Находящиеся в оперативном подчинении 118-й ОМБр военнослужащие 108-й бригады ТрО записали видеообращение с призывом о помощи.

По их словам, бойцы находятся на позициях от 3 до 9 месяцев без ротации. Из-за отрезанных логистических путей доставлять провизию и медикаменты стало крайне тяжело.

Родные защитников сообщают о критическом состоянии их здоровья. Они отмечают, что из-за нехватки пищи, которую в большинстве своем пытаются передавать дронами, военные сильно истощены.

Кроме того, среди бойцов есть люди с тяжелыми заболеваниями и последствиями микроинсульта, которым необходима медицинская помощь.

Реакция военного командования

В Региональном управлении Сил ТрО "Восход" заявили, что владеют информацией о ситуации и принимают меры по обеспечению подразделения.

В частности, для доставки воды, провизии, боеприпасов и горючего воздушным путем привлекли дополнительные экипажи БПЛА.

Главной причиной, усложняющей ротацию, командование называет обстановку безопасности.

"Главным препятствием для немедленного вывода личного состава остается крайне сложная обстановка безопасности - плотное минирование путей подъезда и постоянное огневое влияние вражеских FPV-дронов", - говорится в заявлении Сил ТрО "Восход".

Также в командовании добавили, что делают все возможное для сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Скандалы с обеспечением в ВСУ

Напомним, что ситуация в 108-й отдельной бригаде ТРО - не первый случай, когда родные украинских защитников вынуждены обращаться в публичное пространство из-за неудовлетворительных условий службы и проблем с логистикой на передовой.

В частности, весной 2026 года в соцсетях разразился громкий скандал вокруг 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр). Тогда близкие военнослужащих заявили о критических условиях на позициях, отсутствии ротации, а также нехватке пищи и питьевой воды.

По словам родных, бойцы были вынуждены пить дождевую воду, а медикаменты и посылки поступали всего раз в несколько недель. Публичный резонанс и вмешательство Генерального штаба ВСУ привели к кадровым решениям и увольнению топ-командиров подразделения.

В июне 2026 года вокруг 14 ОМБр разразился новый скандал. Родственники военных снова пожаловались на руководство бригады, требуя проведения немедленной ротации для бойцов, находившихся на передовой без смены более девяти месяцев.

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