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"Позиция страуса". Лубинец раскритиковал Красный крест за отсутствие реакции на преступления РФ

Архивное фото: уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Международная федерация Красного креста занимает "позицию страуса" в вопросе преступлений оккупантов, поскольку не высказывают позиции поддержки Украины и осуждения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире национального телемарафона.

По его словам, во время сегодняшней его встречи с президентом Международной федерации Красного креста, он передал документы о преступлениях российского Красного креста, который нарушает принципы нейтральности, прямо собирает помощь для военных российской армии, а руководитель организации из РФ сотрудничает с так называемым главой лагеря "Артек" в Крыму.

"И прямая помощь Красного креста Российской Федерации выливается в то, что украинские дети незаконно проходят там так называемую процедуру военной подготовки, перевоспитания. То есть, российский Красный крест непосредственно участвует в процессе незаконного изменения идентификации украинских детей", - сказал Лубинец.

"Позиция страуса"

Также омбудсмен передал документы, свидетельствующие о том, что российский Красный Крест с 2014 года незаконно использует имущество, которое было во владении украинского Красного креста в Крыму. 

"Фактически 10 лет, как россияне украли имущество украинцев и все 10 лет Международная федерация, в которую входит российский Красный крест, занимает позицию страуса. То есть они просто молчат, позицию поддержки они не могут выразить, позицию осуждения почему-то они тоже не могут выразить", - добавил Лубинец.

Исключение российского Красного креста 

Омбудсмен пояснил, что Международная федерация Красного креста пообещала разобраться во всех предоставленных фактах, будет создана специальная комиссия, и уже по 
результатам деятельности этой комиссии будет приниматься решение о возможном приостановлении членства российского Красного креста.

В то же время Лубинец добавил, что надеется, что в этом году может случиться первое историческое решение, когда российский Красный крест исключат из Международной федерации Красного креста.

Омбудсмен не в первый раз критикует Красный крест

Красный крест помогает Украине в гуманитарном плане, однако отказывается предпринимать какие-либо действия в отношении российского Красного креста, который выступил в поддержку официальных властей РФ.

В конце декабря Лубинец говорил, что Украина передала представителям Международного комитета Красного креста верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения. Однако международный институт проигнорировал информацию.

А уже в апреле Лубинец призвал провести расследование по фактам поддержки войны против Украины представителями русского Красного креста.

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