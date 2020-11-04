ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Позиція Канади щодо Криму ніколи не зміниться, - посол

Київ, Середа 04 листопада 2020 22:37
Позиція Канади щодо Криму ніколи не зміниться, - посол
Фото: Лариса Ґаладза (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Позиція уряду Канади щодо окупованого Росією Криму завжди буде незмінною. Канада підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Таку заяву зробила канадський посол Лариса Ґаладза під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою.

В ході розмови дипломати також обговорили створення Кримської платформи та наповнення її практичним змістом. Сторони також зачепили тему участі Канади в цій платформі.

"Співрозмовники погодилися, що платформа несе в собі потужний сигнал як у питанні підтримки України з боку міжнародної спільноти, так і до Росії, як країни-окупанта, про те, що окупація Криму не може і не буде забутою", - розповіли в МЗС України.

Нагадаємо, українське МЗС запросило Францію до платформи щодо Криму. Французька сторона розгляне пропозицію України.

Як писало РБК-Україна, 21 травня 2021 року в Києві може пройти перший міжнародний саміт в рамках Кримської платформи. Однак розглядаються й інші дати його проведення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика КанадаКрим

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся