Позиція Єврокомісії щодо "Північного потоку-2" незмінна, - Кулеба

Позиція Єврокомісії щодо будівництва російського газопроводу "Північний поток-2" залишається незмінною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулебу у Twitter.

Він зазначив, що правила Євросоюзу мають бути застосовані до "Північного потоку-2" без виключень.

"Безпекові ризики від ПП2 (Північний потік-2, - ред.) зберігаються. Зранку обговорили це з комісаркою ЄК з енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС мають бути застосовані до ПП2 без виключень", - написав Кулеба.

За його словами, енергетична безпека надалі у центрі діалогу українських дипломатів з Євросоюзом.

Раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія добудує газопровід "Північний потік - 2" своїми силами, оскільки немає технологічних перешкод, для подолання яких потрібна була б допомога ззовні.

РБК-Україна писало, що до завершення російського проекту "Північний потік - 2" залишилось 160 кілометрів труб, і російська сторона обіцяє, що трубопровід буде завершено всупереч санкціям. До цього швейцарська компанія-трубоукладчик Allseas призупинила роботи через загрозу санкцій з боку Сполучених Штатів.