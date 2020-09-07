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Позиція ЄС по Східному Середземномор'ю стане випробуванням на щирість, - Ердоган

Автор: Инна Собора

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обмінялися думками щодо подій в Східному Середземномор'ї, а також відносини між Туреччиною і ЄС.

Про це повідомляє "Анадолу".

Під час розмови Ердоган зазначив, що Брюссель повинен сумлінно виконувати свої зобов'язання щодо запобігання кроків Греції і деяких країн-членів Євросоюзу, які нагнітають напруженість в Східному Середземномор'ї і Егейському морі.

Глава турецької держави заявив, що висловлювання і кроки європейських політиків, які спотворюють регіональні проблеми, не сприятимуть їх врегулювання.

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"Позиція ЄС по Східному Середземномор'ї стане випробуванням на щирість в плані міжнародного права і регіонального світу", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина зробить все необхідне для забезпечення своїх прав в Чорному, Егейському та Середземному морях.

Раніше Греція висловила демарш Туреччині через досліджень біля їх острова.

Також грецька сторона заявила про готовність до війни з Туреччиною за нафту.

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