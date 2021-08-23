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Позиції Єврокомісії та Меркель щодо "Північного потоку-2" розходяться

Автор: Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту в Україну назвала "Північний потік-2" європейсько-російським проектом. У Єврокомісії не вважають будівництво газопроводу проектом загальноєвропейського інтересу.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він оцінив можливість застосування до газопроводу Третього енергопакету ЄС.

"Це було пропозицією з боку Єврокомісії, що всі газопроводи, які входять на територію ЄС або виходять з неї, повинні відповідати умовам Третього енергопакету. У тому числі умов щодо недискримінаційного доступу до інфраструктури", - заявив Домбровскіс.

Разом з тим він заявив, що Єврокомісія не вважає "Північний потік-2" проектом загального європейського інтересу.

"Зараз ми будемо стежити за декларацією США і Німеччини, і як буде забезпечуватися те, щоб "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера. За цими питаннями ми будемо продовжувати стежити", - заявив він.

Нагадаємо, Меркель заявила, що "Північний потік-2" - це не російсько-німецький проект, це європейсько-російський проект.

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Ангела МеркельЕврокомиссияПівнічний потік-2