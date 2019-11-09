Бізнес і чиновники обговорили шляхи порятунку економіки від наслідків торгових воєн

Фото: економічний форум (з відкритих джерел)

На економічному форумі про свій досвід розповіли представники МХП

Підписання двосторонніх торговельних договорів з окремими країнами щодо конкретних категорій товарів зараз важливіше для України, ніж торговельне співробітництво в рамках глобальних міжнародних організацій. Про це на тематичній панелі Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) "Торговельні війни та їх вплив на світову економіку" розповів заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Більшу увагу у нас займає не укладення глобальних угод про вільну торгівлю, а укладення преференційних угод по конкретні товари з конкретними торговельними партнерами. Це означає, що міждержавна торгова дипломатія для України стає набагато більш важливою, ніж глобальні міжнародні організації", - сказав Качка.

Чиновник також додав, що Україна – одна з десяти країн світу, які подали у Всесвітню торговельну асоціацію (ВТО) свою комплексну пропозицію щодо електронної комерції та цифрового ринку.

У свою чергу, головний економіст і директор департаменту економічних досліджень і статистики ВТО Роберт Купман розповів, що напруженість в торгових відносинах між країнами-членами ВТО зараз дуже висока, і це може мати негативний ефект щодо глобального економічного зростання.

"Зараз ведуться активні розмови щодо реформи ВТО, зокрема, вони стосуються механізмів вирішення торгових суперечок", - сказав Купман, уточнивши, що на даний момент до компромісного рішення сторони не прийшли.

Заступник міністра закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано зазначив, що будь-який прогрес у рамках ВТО можливий тільки при збереженні довіри до організації з боку її членів. "Вирішення торговельних конфліктів можливо не в рамках двосторонніх домовленостей між країнами, а багатосторонніх домовленостей", - сказав Ді Стефано.

Про свій досвід конкуренції на українському і зарубіжних ринках розповіли також представники агрохолдингу МХП, компанії "Інтерпайп" і корпорації "Алеф".

Зокрема, радник голови правління МХП Дмитро Лось дав кілька порад компаніям, які хочуть успішно продавати свою продукцію за кордоном: диверсифікація ринків збуту, якісна аналітика і прогноз ринкової ситуації в інших країнах.

Представник МХП також звернув увагу на те, що навіть вигідні довгострокові контракти через деякий час можуть бути переглянуті не на користь експортера, і компанія повинна бути до цього готова.

"Джек Ма (засновник компанії AliBaba і учасник КМЕФ, - ред.) сказав чудову фразу: "Не скаржтеся!". Бізнес повинен брати на себе відповідальність і допомагати своїй державі тими ресурсами, які у нього є", - сказав Дмитро Лось, коментуючи необхідність цивілізованого лобізму та захисту інтересів компаній–експортерів.