Спасатели вторые сутки тушат пожар на территории Николаева, где могут находиться боеприпасы

"По состоянию на 08:00 утра 24 июля до сих пор наблюдаются отдельные ячейки тления, доступ к которым невозможен из-за плотно захламленных высокими кустарниками участка и потенциальной опасности детонации боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, на месте продолжают дежурить подразделения ГСЧС, которые в случае повторного возгорания, периодически возникающего под действием ветра, оперативно принимают меры по недопущению распространения огня.

Следует заметить, что по состоянию на вчерашний вечер ориентировочная площадь пожара составляла 30 га. Спасатели призвали граждан соблюдать осторожность во время сухого сезона и не допускать пожаров в жаркую погоду.