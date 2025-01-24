Пожары, взрывы и закрытые аэропорты: какие последствия массированного удара дронов в РФ

Отметим, что еще вечером накануне, 23 января, в нескольких российских регионах рассказывали об опасности воздушных атак. В частности, об угрозе ударов дронов заявляли в Московской, Ростовской, Курской, Брянской, Тамбовской, Липецкой и Тульской областях. Аналогичное объявление было и для временно оккупированного Крыма.

Позже в сети стали писать о взрывах на территории РФ в ряде областей и городов.

Рязань

Местные власти еще около половины двенадцатого ночи отчитались о якобы успешной работе ПВО по ликвидации беспилотников в Рязанской области. По словам губернатора региона Павла Малкова, пострадавших нет, и "оценивается материальный ущерб".

Позже в рязанских Telegram-каналах стали появляться публикации о серии взрывов (около десяти) в облцентре, и о работе ПВО.

Также рассказывалось о сильных пожарах - сначала в районе рязанского нефтеперерабатывающего завода, затем на территории Ново-Рязанской ТЭЦ.

Кроме того, в российских медиа и мониторинговых каналах также сообщали, что под атаку могла попасть военная авиабаза Дягилево на окраине Рязани. На ней, согласно открытым данным, дислоцируются Ту-95 и Ту-22, а рядом расположен 360-й авиационный ремонтный завод.

Губернатор Рязанской области заявил, что в результате воздушной атаки на Рязань "обломки беспилотника попали в частный дом".

"Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет", - написал российский чиновник в своем Telegram.

О горящем НПЗ или ТЭЦ в Рязани, несмотря на многочисленные соответствующие кадры в сети, губернатор ничего не сказал.

Стоит добавить, что руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко в сети прокомментировал данные о горящем заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), который входит в состав "Роснефти".

Он отметил, что данный объект является одним из ключевых в нефтяной промышленности РФ, и играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Также он добавил, что предприятие производит топливо для военной техники, авиационный керосин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях и другой технике росармии.

Москва и область

О "попытке" беспилотников атаковать столицу РФ заявлял московский сэр Сергей Собянин. По его словам, в области работали системы ПВО, и было якобы ликвидировано несколько БПЛА.

Мэр столицы страны-агрессора рассказал, что была "отражена атака беспилотников" в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Они якобы "летели на Москву".

Позже он заявил, что еще 2 дрона были сбиты в городском округе Подольск, еще 1 БПЛА ликвидирован в Троицком административном округе города Москвы, и затем еще 1 - уже в городском округе Щелково.

Все они, по словам Собянина, летели на российскую столицу.

Также он добавил, что специалисты экстренных служб работают на местах событий. О возможных поврежденных объектах или о пострадавших - не сообщалось.

Брянск и Энгельс

Российские паблики и Telegram-каналы писали о дроновом ударе и по Брянску этой ночью.

В этом городе якобы целью беспилотников стал завод "Кремний". И объект был поражен, после чего произошел пожар.

В сети опубликовали кадры о, как утверждается, горящем заводе, над который был виден столб дыма.

Между тем Telegram-канал Mash написал, что в Брянске "обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с производством".

Вместе с тем губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram написал, что в регионе работали системы ПВО из-за воздушной атаки с применением беспилотников. Других деталей российский чиновник не раскрыл.

Появилась информация и об ударе БПЛА по Энгельсу Саратовской области. Росмедиа сообщали, что здесь якобы дроны "пытались" атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. В городе прогремело около семи взрывов, в регионе продолжалась работа ПВО.

"В атаке, предварительно, задействованы дальнобойные БПЛА типа "Лютый" и 2,5-метровые дроны-камикадзе "Бобер"", - говорится в публикации данного ТГ-канала.

Саратов, Татарстан и не только

В Саратове в ночь на 24 января звучала воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. В местных пабликах рассказывали о работе ПВО в регионе.

Губернатор данной области Роман Бусаргин ближе к утру заявил, что в области якобы "были ликвидированы БПЛА".

"Пострадавших и повреждений предварительно нет", - добавил он.

Кроме того, российские медиа написали и об объявлении об угрозе атаки БПЛА также в Татарстане.

План "Ковер" в российских аэропортах

Вскоре после полуночи в Росавиации заявили о временном прекращении работы международных аэропортов "Домодедово" под Москвой и "Жуковский" в Московской области.

Позже стало известно, что план "Ковер" ввели также в московском аэропорту "Внуково". Этот план объявляется, в том случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ. Мероприятия включают запрет и осуществление посадки и вылета рейсов.

Кроме того, ночью также российская сторона сообщила об ограничении работы также аэропортов Казани, Самары, Пензы, Саратова и Нижнекамска.

Добавим, уже утром в Росавиации заявили также о "временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов" в аэропорту Уфы.

Минобороны отчитывается об "отражении" дроновой атаки по регионам

Утром в Министерстве обороны РФ заявили о "перехвате и уничтожении" этой ночью 121 БПЛА. В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что беспилотники были украинскими. И что сбивали их в 10 областях и над оккупированным Крымом.

Так, по данным российского министерства, было ликвидировано:

37 БПЛА были "уничтожены" в Брянской области,

20 - в Рязанской области,

17 - в Курской области,

17 - в Саратовской области,

6 - в Московской области,

6 - в Белгородской области,

3 - в Воронежской области,

2 - в Тульской области,

2 - в Орловской области,

2 - в Липецкой области,

1 - над Москвой,

и еще 1 - в оккупированном Крыму.

В материале использовались публикации из Telegram-каналов мэра Москвы Сергея Собянина, губернаторов Брянской области Александра Богомаза, губернатора Рязанской области Павла Маскова, губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, аккаунт в соцсети руководителя ЦПД Андрея Коваленко, российские Telegram-каналы, издание Astra.