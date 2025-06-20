Пожары, разрушения и сотни эвакуированных в Одессе: в ГСЧС рассказали о последствиях атаки

В ночь на 20 июня российские оккупанты массированно атаковали Одессу дронами. В результате атаки зафиксированы пожары, разрушения и есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
В частности, по городу было более 10 попаданий, в результате чего возникли масштабные пожары.
Так, пламенем был полностью охвачен 4-этажный дом. Чрезвычайники спасли 3 человека, еще 6 эвакуировали.
Однако во время ликвидации пожара и спасения людей, на спасателей обвалились конструкции, в результате чего пострадали три пожарных. Сейчас они в больнице в стабильном состоянии.
"Пострадал 23-этажный жилой дом - огонь охватил 18, 19 и 20 этажи. Эвакуированы 600 человек. Из заблокированной квартиры спасены три человека, среди них двое детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, пожары охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля.
В ГСЧС добавили, что на месте частично разрушенного дома развернут Пункт Несокрушимости. По информации жителей, в здании может находиться еще один человек. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.
"Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасателя. ГСЧС вместе с добровольцами продолжают работать на местах", - резюмировали чрезвычайники.
Отметим, что Одесса регулярно подвергается обстрелам РФ. Враг использует для атак на город дроны, а порой запускает ракеты разных типов.
Например, утром 17 июня, россияне атаковали дронами гражданскую инфраструктуру. В частности, были разрушены жилые дома, повреждены детский сад, инклюзивный центр, гаражи и другие объекты. Кроме того, в нескольких местах были пожары.
Также известно, что в результате этой атаки погибло двое человек, и еще 19 получили ранения.
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