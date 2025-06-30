Пожары, разрушения и 8 пострадавших: показаны последствия удара РФ по Харьковской области

Удар дронов по Харьковской области 30 июня

Напомним, ночью на фоне запуска очередной партии "Шахедов" в Харькове были слышны взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что звуки доносились из-за пределов города.

Позже стало известно о попаданиях в трех локациях в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.

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