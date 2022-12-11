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Пожары, погромы и драки с копами. В Париже фанаты устроили стычки перед полуфиналом

Фото: в Париже фанаты устроили стычки перед полуфиналом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Париже после победы на чемпионате мира столкнулись фанаты Марокко и Франции с полицией. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Французская полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях в Париже, когда болельщики праздновали победы Франции и Марокко на Чемпионате мира, отправляя их в полуфинал турнира.

Тысячи болельщиков заполнили знаменитую парижскую авеню вскоре после матча между Марокко и Португалией, скандируя, размахивая флагами и сигналя среди большого количества полиции. Больше болельщиков присоединилось к ним после победы Франции над Англией.

На кадрах Reuters видно, как они громят магазины и устраивают драки с полицией. Одиночные пожары можно было увидеть на авеню де Фридланд близ Елисейских полей.

Как сообщалось, сборная Марокко в четвертьфинале Чемпионата мира-2022 сенсационно обыграла Португалию. И стала первой африканской сборной, которой когда-то удавалось пробиться в полуфинальную стадию, а сборная Франции обыграла Англию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2022.

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