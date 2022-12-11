Пожежі, погроми та бійки з копами. У Парижі фанати влаштували сутички перед півфіналом

У Парижі після перемоги на Чемпіонаті світу зіткнулися фанати Марокко та Франції з поліцією. Поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Французька поліція застосувала сльозогінний газ на Єлисейських полях у Парижі, коли вболівальники святкували перемоги Франції та Марокко на Чемпіонаті світу, відправляючи їх у півфінал турніру.
Тисячі вболівальників заповнили знамениту паризьку авеню незабаром після матчу між Марокко та Португалією, скандуючи, розмахуючи прапорами та сигналячи серед великої кількості поліції. Більше вболівальників приєдналися до них після перемоги Франції над Англією.
На кадрах Reuters видно, як вони громлять магазини та влаштовують бійки з поліцією. Поодинокі пожежі також можна було побачити на авеню де Фрідланд поблизу Єлисейських полів.
Як повідомлялось, збірна Марокко у чвертьфіналі Чемпіонату світу-2022 сенсаційно обіграла Португалію. І стала першою африканською збірною, якій колись вдавалося пробитися до півфінальної стадії, а збірна Франції переграла Англію і стала останнім півфіналістом ЧС-2022.
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