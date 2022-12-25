Пожары не только в России. В Беларуси загорелся завод "Нафтан"

Сообщается, что произошло возгорание резервуара РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов установки АВТ-6. Подобный вертикальный резервуар вмещает 2000 кубометров жидкого вещества.

Пожарные тушили огонь примерно час. Очаг горения не распространился за пределы конструкции резервуара.

Отмечается, что люди во время пожара не пострадали.

МЧС указывает, что в результате пожара работа установки и технологический процесс не были нарушены. Причина возгорания и ущерб будут определены объектовой комиссией предприятия.

Напомним, сегодня в российской Кубани загорелся торговый центр "Вега".

Недавно в Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых, в результате чего погибли 20 человек.

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