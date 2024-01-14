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Пожар в ТЦ Киева: 7-летний посетитель совершил умышленный поджог

Фото: В Киеве произошел пожар в одном из ТЦ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

Виновником пожара в киевском торговом центре "Космополит", который находится в Соломенском районе, стал 7-летний посетитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева в Facebook.

Правоохранители сообщают, что во время проведения осмотра места происшествия и обработки видео с камер внутреннего наблюдения, полицейские установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик - посетитель парка развлечений.

"Родители вместе с ребенком приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Пожар в ТЦ "Космополит"

13 января около 16:00 в столичном ТЦ произошло возгорание на четвертом этаже здания, где находится детская комната. После этого в торговом центре объявили об эвакуации.

Из торгового центра эвакуировали более 200 человек. При этом три человека обратились к медикам за помощью.

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КиевПожар