Пожар продолжается только на Оболони: спасатели назвали последствия удара по Киеву

Спасатели продолжают ликвидацию последствий ночного удара россиян по Киеву. Почти все пожары уже потушили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.
"ГСЧС завершила основные работы по ликвидации последствий ночного обстрела. Все пожары потушили, кроме одного – на складах в Оболонском районе. Там еще работают 29 спасателей и 8 единиц техники", - рассказали спасатели.
Фото: ликвидация последствий российского удара по Киеву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Также в ГСЧС уточнили, что в результате атаки на Киев:
К работам привлекли 440 спасателей и 100 единиц техники.
Напомним, в ночь на 10 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами.
Большая часть дронов и все ракеты россияне направили на Киев. В результате атаки в разных районах столицы прогремели взрывы.
В частности, в Оболонском районе начался сильный пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.