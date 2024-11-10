Пожар и поврежденный дом. Появились фото последствий атаки РФ на Киевскую область

В ночь на 10 ноября оккупанты атаковали Киевскую область. Начался пожар, поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

"По состоянию на 10:00 в одном из районов поврежден частный дом, хозяйственное здание, подсобное помещение и забор", - говорится в сообщении.

В доме, по данным правоохранителей, возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Информация о пострадавших отсутствует.