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Пожар и поврежденный дом. Появились фото последствий атаки РФ на Киевскую область

Киевская область, Воскресенье 10 ноября 2024 12:30
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Пожар и поврежденный дом. Появились фото последствий атаки РФ на Киевскую область Фото: российские войска атаковали Киевскую область 10 ноября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 10 ноября оккупанты атаковали Киевскую область. Начался пожар, поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

"По состоянию на 10:00 в одном из районов поврежден частный дом, хозяйственное здание, подсобное помещение и забор", - говорится в сообщении.

В доме, по данным правоохранителей, возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Информация о пострадавших отсутствует.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 10 ноября российские войска запустили по Украине рекордное число дронов-камикадзе. ПВО сбила 62 из 145 беспилотников, причем ПВО сбила все 15 БПЛА, которые оккупанты запустили на Киев.

Отметим, что российские войска атаковали Одесскую область. Двое людей пострадали. Кроме того, повреждены 25 гаражей, два легковых автомобиля, девять грузовиков, АЗС и местный рынок.

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