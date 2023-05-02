Пожар на нефтебазе в Севастополе: обнародованы спутниковые снимки последствий

Иллюстративное фото: обнародованы спутниковые снимки последствий пожара на нефтебазе в Севастополе (Getty Images)

Пожар на нефтебазе в Севастополе повредил резервуары, где оккупанты хранили нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" в Telegram.