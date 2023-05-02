Пожар на нефтебазе в Севастополе: обнародованы спутниковые снимки последствий
Пожар на нефтебазе в Севастополе повредил резервуары, где оккупанты хранили нефтепродукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" в Telegram.
На снимках, которые обнародовал проект журналистских расследований, можно заметить несколько сгоревших резервуаров.
Фото: последствия пожара на нефтебазе в Севастополе (t.me/cxemu)
По данным украинской разведки, нефтепродукты, которые хранили в резервуарах, предназначались в качестве топлива для Черноморского флота российских оккупантов.
Напомним, ранее стало известно, что 29 апреля во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на местной нефтебазе.
Позже в Генштабе уточнили, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.