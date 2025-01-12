Пожар в Лос-Анджелесе не утихает, есть риск распространения огня

Пожарные укрощали стихию и в субботу, 11 января, ведь за ночь пожар распространился еще на 1000 акров. Жителей предупредили о вероятном осложнении погодных условий в течение следующих 72 часов, что может привести к дальнейшему разжиганию огня.

Представитель пожарной службы Калифорнии Тодд Хопкинс отметил, что хотя 11% пожара в Палисейдс уже локализовано, он охватил более 22 тысяч акров (8900 га).

По словам Хопкинса, пожар распространился также на район каньона Мандевилль. Пламя может перекинуться на Брентвуд, - элитный район, где живут и играют знаменитости.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна Роберт Луна отметил, что 153 тысячам жителей города приказали эвакуироваться, еще 166 тысяч жителей были предупреждены о вероятной эвакуации. Стихия угрожает 57 тысячам зданий.

Луна добавил, что его ведомство направило 40 сотрудников поисково-спасательной команды для совместной работы с другими ведомствами. Среди них - служебные собаки для поиска останков жертв и помощи в воссоединении семей, которые были разведены.

"Округ Лос-Анджелес пережил еще одну ночь невероятного ужаса и разбитых сердец", - сказала руководитель округа Лос-Анджелес Линдси Горват.

В пятницу вечером сильный ветер Санта-Ана, раздувавший огонь, ослаб. Однако пожар в Палисадах на западной окраине города двигался в новом направлении, ведь ветер пришел из Тихого океана и угрожал густонаселенным предгорьям долины Сан-Фернандо.