В Германии сгорело общежитие для беженцев из Украины: полиция расследует поджог
Накануне вечером в муниципалитете Грос-Штрёмкендорф, Германия, сгорело общежитие для украинских беженцев. В качестве основной версии полиция рассматривает поджог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Здание общежития выгорело почти полностью, сохранились лишь внешние стены. К счастью, все 14 размещенных в общежитии людей не пострадали, они успели вовремя покинуть помещение.
Отмечается, что в тот же день полицейские уже приезжали в общежитие из-за граффити со свастикой, которое неизвестные нарисовали на табличке с названием отеля.
"Опираясь в том числе на свой многолетний опыт работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар был устроен преднамеренно", - сообщил глава администрации округа Тино Шоман.
Полиция также рассматривает поджог в качестве основной версии.
Напомним, ранее сообщалось, что немецкая полиция провела обыски у россиянки, которая занималась травлей граждан Украины. В сети появился ролик, как она кричит украинцам в спины "Россия победит".
Также мы писали, что живущая в Германии россиянка призвала Путина бомбить украинцев в Дрездене.
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