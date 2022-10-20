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В Германии сгорело общежитие для беженцев из Украины: полиция расследует поджог

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Четверг 20 октября 2022 11:12
В Германии сгорело общежитие для беженцев из Украины: полиция расследует поджог Фото: в Германии сгорело общежитие для беженцев из Украины (tagesschau.de)
Автор: Руслан Гаращенко

Накануне вечером в муниципалитете Грос-Штрёмкендорф, Германия, сгорело общежитие для украинских беженцев. В качестве основной версии полиция рассматривает поджог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Здание общежития выгорело почти полностью, сохранились лишь внешние стены. К счастью, все 14 размещенных в общежитии людей не пострадали, они успели вовремя покинуть помещение.

Отмечается, что в тот же день полицейские уже приезжали в общежитие из-за граффити со свастикой, которое неизвестные нарисовали на табличке с названием отеля.

"Опираясь в том числе на свой многолетний опыт работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар был устроен преднамеренно", - сообщил глава администрации округа Тино Шоман.

Полиция также рассматривает поджог в качестве основной версии.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая полиция провела обыски у россиянки, которая занималась травлей граждан Украины. В сети появился ролик, как она кричит украинцам в спины "Россия победит".

Также мы писали, что живущая в Германии россиянка призвала Путина бомбить украинцев в Дрездене.

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