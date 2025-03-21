Сжигание сухой травы: какие штрафы и уголовная ответственность грозят украинцам

В Киеве напомнили о запрете самовольного сжигания сухой травы и листьев. Такие действия наносят вред здоровью людей и окружающей среде, а также являются нарушением законодательства.

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА отмечают, что каждый год весной сжигание сухой травы и листьев становится распространенной практикой. Однако это разрушает почвенный покров, уничтожает полезные организмы и насекомых, а также вызывает ухудшение экосистемы. Кроме того, дым, образующийся при сжигании, содержит опасные для здоровья вещества, в частности канцерогенные соединения и угарный газ.

Кроме того, сжигание может быть расценено как диверсия, что в условиях военного положения может привести к серьезным правовым последствиям. За самовольное выжигание растительности грозит штраф от 3060 до 21 420 гривен, а на территориях природно-заповедного фонда - от 6120 до 30 600 гривен. Также, в случае повреждения растительного мира, штраф может достигать до 153 000 гривен или ограничение свободы на пять лет.

Согласно статье 113 Уголовного кодекса Украины поджоги могут рассматриваться как диверсии. Во время войны наказание за это может быть в виде 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения с конфискацией имущества.