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Пожар в доме украинских беженцев в Германии: в МВД заявили о гибели ребенка

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Германия, Воскресенье 04 июня 2023 23:24
Пожар в доме украинских беженцев в Германии: в МВД заявили о гибели ребенка Фото: пожар в доме для украинских беженцев в Апольде в Германии (скриншот с видео tagesschau24)
Автор: Владимир Костырин

В немецком городе Апольда в результате пожара в доме, где проживали беженцы из Украины, погиб ребенок. Предварительно, это мальчик девяти лет. Перед этим было известно о пострадавших.

Об этом заявил руководитель регионального министерства внутренних дел в федеральной земле Тюрингия Георг Майер, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter немецкого чиновника.

В настоящее время продолжаются следственные действия, детали ЧП выясняются.

"Сегодня в Апольде погиб ребенок, который вместе со своей семьей искал защиты от бомб (российского диктатора Владимира) Путина", - говорится в публикации.

Представитель МВД обещает приложить все сили для выяснения причины пожара.

"Здесь должна быть полная ясность", - подчеркнул Майер.

Перед этим появилась информация, что на месте ЧП было обнаружено тело. Личность погибшего будет установлена после проведения судмедэкспертизы, отмечали правоохранители.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила в своем Twitter, что федеральные органы безопасности находятся в постоянном контакте с полицией Тюрингии и "всегда готовы оказать поддержку".

"Все мои соболезнования семье и беженцам, которые жили здесь. Хочу поблагодарить спасателей, которые быстро помогли и спасли многих людей из огня", - добавила она.

Место происшествия в Апольде (фото: MDR/Johannes Krey / tagesschau24)

Добавим, по данным немецких правоохранителей, в момент пожара в общежитии находилось около 250 человек. Как пишет DW, они были эвакуированы и переселены в другой центр в соседнем городе Хермсдорфе.

Пожар в доме для украинских беженцев в ФРГ

В это воскресенье, 4 июня, Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил о пожаре в одном из домов в Апольде, где проживали украинские беженцы. Дипломат тогда добавил, что в результате несчастного случая есть пострадавшие.

Также посол отметил, что разглашать детали происшествия он не может, пока продолжается следствие.

Местная полиция проинформировала, что еще 10 человек получили ранения и доставлены в больницу в результате пожара.

Напомним, в прошлом ноябре в Германии задержали пожарного по подозрению в поджоге общежития в муниципалитете Грос-Штремкендорф, в котором проживали украинские беженцы.

Ранее в субботу, 3 июня, в Польше под поезд попал украинский подросток.

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