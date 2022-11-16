Пожар в отеле для украинских беженцев в Германии: стало известно, кто устроил поджег
В Германии правоохранители задержали пожарного по подозрению в поджоге общежития в муниципалитете Грос-Штрёмкендорф, в котором проживали украинские беженцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Спустя четыре недели после пожара следователи задержали пожарного, который мог намеренно поджечь здание. При этом правоохранители исключили, что преступление было совершенно по политическим мотивам.
Там объяснили, что 32-летний подозреваемый замешан и в других пожарах в этом районе.
Кроме того, как оказалось, мужчина помогал своим коллегам в тушении возгорания в общежитии.
Напомним, 20 октября стало известно, что в муниципалитете Грос-Штрёмкендорф, Германия, сгорело общежитие для украинских беженцев. В качестве основной версии полиция сразу же рассматривала поджог.
Однако правоохранители подозревали, что преступление было совершенно на политической почве. Поскольку за несколько дней до происшествия на табличке возле общежития вандалы нарисовали граффити со свастикой.
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