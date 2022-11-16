Пожар в отеле для украинских беженцев в Германии: стало известно, кто устроил поджег

В Германии правоохранители задержали пожарного по подозрению в поджоге общежития в муниципалитете Грос-Штрёмкендорф, в котором проживали украинские беженцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Спустя четыре недели после пожара следователи задержали пожарного, который мог намеренно поджечь здание. При этом правоохранители исключили, что преступление было совершенно по политическим мотивам.

Там объяснили, что 32-летний подозреваемый замешан и в других пожарах в этом районе.

Кроме того, как оказалось, мужчина помогал своим коллегам в тушении возгорания в общежитии.