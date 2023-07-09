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Пожар на АЗС в Киеве: полиция устанавливает обстоятельства

Фото: полиция начала расследовать дело пожара на АЗС (npu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого сегодня, 9 июля, произошло возгорание АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, в полицию Киева поступило сообщение о возгорании авто и автозаправочной станции на Броварском проспекте. На месте происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции Киева по расследованию ДТП, врачи и работники ГСЧС, ликвидировавшие пожар.

Фото: полиция начала расследовать дело пожара на АЗС (npu.gov.ua)

По предварительной информации, водитель автомобиля "Ауди", 2002 года рождения, не справился с управлением и столкнулся с колонкой на автозаправочной станции, в результате чего и произошло возгорание.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и проводят первоочередные следственные действия.

В настоящее время известно о трех пострадавших, в том числе водитель авто и пассажир, 2006 года рождения, а также оператор АЗС, 1975 года рождения, получили ожоги разной степени тяжести.

Пожар на АЗС

Сегодня, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар.

Отмечается, что пожарные уже занимаются ликвидацией пожара на АЗС в Днепровском районе. К тушению привлекли 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

Все, что известно о пожаре на столичной АЗС, можно узнать в материале РБК-Украина.

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КиевАЗС