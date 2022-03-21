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Пожежі від обстрілів у Києві спричинили забрудненість повітря: що треба знати

Фото: пожежі від обстрілів у Києві спричинили забрудненість повітря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві фіксують забрудненість повітря через пожежі, які спричинені обстрілами окупантів. Мешканців закликали не відчиняти вікна та одягати респіратори під час перебування на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення мера Києва Віталія Кличка.

"Через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. Тому не відкривайте вікна. А коли виходите на вулицю - захистіть легені одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2", - сказав він.

Зазначимо, нещодавно в МОЗ розповіли, як убезпечитися від негативного впливу смогу.

Раніше також повідомлялося, що зранку Київ та область накрив смог. Тоді його концентрація в повітрі була перевищена у понад 32 рази.

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