Пожежі від обстрілів у Києві спричинили забрудненість повітря: що треба знати

"Через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. Тому не відкривайте вікна. А коли виходите на вулицю - захистіть легені одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2", - сказав він.

Зазначимо, нещодавно в МОЗ розповіли, як убезпечитися від негативного впливу смогу.

Раніше також повідомлялося, що зранку Київ та область накрив смог. Тоді його концентрація в повітрі була перевищена у понад 32 рази.

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