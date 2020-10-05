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Пожежі в Луганській області: рятувальники не взяли під контроль ще один осередок вогню

Луганська область, Понеділок 05 жовтня 2020 18:44
Пожежі в Луганській області: рятувальники не взяли під контроль ще один осередок вогню
Фото: рятувальник (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У понеділок, 5 жовтня, рятувальникам не вдалося взяти під контроль ще один з 10 осередків пожеж у Луганській області. Інші осередки вогню або локалізували, або ліквідували.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 18:00 сім осередків ліквідовано, два осередки локалізовані. Вживаються заходи щодо локалізації ще одного осередку пожежі", - йдеться в повідомленні.

Всього до гасіння залучили близько 2500 осіб і понад 250 одиниць техніки. Авіація ДСНС протягом дня скинула 246 тонн води в зонах розповсюдження вогню.

Зазначимо, масштабні лісові пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. Рятувальники повідомляли, що площа пожеж становила близько 20 тисяч гектарів.

Раніше РБК-Україна писало, що кількість жертв сильних пожеж у Луганській області зросла до 11 осіб.

Також повідомлялося, що в Станично-Луганському районі Луганської області внаслідок пожеж почали детонувати снаряди, що не розірвалися.

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Новини України Надзвичайні події ЛуганськпожежаДСНС
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