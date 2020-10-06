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Пожежі в Луганській області: загасили ще один осередок вогню

Луганська область, Вівторок 06 жовтня 2020 08:35
Пожежі в Луганській області: загасили ще один осередок вогню
Фото: пожежа в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Станом на 6 жовтня рятувальники ліквідували 8 осередків пожежі в Луганській області. Також два осередки локалізовано.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тисяч гектарів. До гасіння пожеж залучені авіація та пожежний потяг. За вчора здійснено 97 скидів (320 тон води).

В результаті пожеж загинули 11 людей: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа - від отриманих опіків, 3 особи - внаслідок серцевих нападів, 4 особи - причина загибелі встановлюється. Також 19 людей постраждали.

Всього до гасіння залучено понад 1 тисяча 300 осіб та 284 одиниць техніки.

Нагадаємо, вчора повідомляли про гасіння 7 осередків пожежі в Луганській області. В Станично-Луганському районі Луганської області внаслідок пожеж почали детонувати снаряди, що не розірвалися.

Також повідомлялося, що з 5 жовтня відновив роботу контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська".

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