Лісова пожежа в Каліфорнії охопила площу понад 110 тисяч гектарів

Велика пожежа в Каліфорнії за останні кілька днів охопила територію площею понад 110 тисяч гектарів. Вона отримала назву Dixie.

Пожежа, що почалася 14 липня в округах Б'ютт і Плюмас в Північній Каліфорнії, за останні кілька днів виросла в геометричній прогресії, охопивши територію в цілому в 274 тисяч 139 акрів (110 тисяч га) і локалізована всього на 35%.

Сильні вітри і крутий рельєф місцевості ускладнюють стримування полум'я. Очікується, що спекотна, посушлива погода продовжить сприяти поширенню полум'я.

У вівторок полум'я в декількох місцях перескочило межі периметра, що викликало додаткові накази про евакуацію приблизно 15 тисяч осіб. Пожежа вже знищила 67 будинків.