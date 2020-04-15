Пожежі в Чорнобильській зоні: поліція підозрює двох людей в підпалі

Поліція Київської області вручила двом людям підозри у причетності до підпалів у Чорнобильській зоні відчуження, де пожежі гасили 10 днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

За словами речника міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка, підозрюваних не затримували.

"Двом особам повідомили про підозру в тому, що вони причетні до підпалів у зоні відчуження, що на думку слідства могло спричинити такі масштабні пожежі. Слідство триває. Вони не затримані", - сказав Шевченко.

Один із підозрюваних - місцевий житель села Рагівка на кордоні Житомирської та Київської областей. За словами речника, поліція продовжує шукати й інших імовірних причетних. Шевченко зазначив, що поки є припущення, що у зоні відчуження могла діяти група осіб.

"Є декілька ознак, що могли бути інші особи, які проникли в зону відчуження. Поліцією вивчаються причини таких масштабних пожеж та не поодиноких осередків загоряння. Ця пожежа була незвичайна тим, що було декілька осередків у багатьох місцях. Поки це припущення, що могла діяти група осіб", - наголосив речник.

Крім того, підозрювані пояснюють, що вони підпалювали ненавмисно, з побутових причин.

Раніше повідомлялося, що в результаті масштабної пожежі в Чорнобильській зоні, який гасили десять днів, згоріли 30% туристичних об'єктів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що через тривалі пожежі у Чорнобильській зоні загрози для атомної електростанції немає.