Пожежі в Чорнобильській зоні: МОЗ рекомендує не виходити з дому

МОЗ рекомендує людям, які мають хронічні захворювання легень або серцево-судинне захворювання, не виходити з дому через пожежі в Чорнобильскій зоні. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що радіаційний фон станом на 14 квітня в Житомирській, Київській та м. Києва в рамках норми, складає 0,11 мікроренген в годину.

"В той же час ми бачимо підвищення часток горіння в повітрі. Тому радимо людям, які мають хронічні захворювання легень або серцево-судинне захворювання не виходити на вулицю в ранковий час, коли концентрація часток найвище в повітрі. Більше пити води, робити вологе прибирання, це дуже важливо для вашого стану здоров’я", - заявив Степанов.

Раніше повідомлялось, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що через пожежі у Чорнобильській зоні загрози для атомної електростанції немає.

РБК-Україна писало, що 14 квітня вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні. Але триває гасіння осередків тління.