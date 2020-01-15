Пожежі в Австралії перервали роботу мельбурнського аеропорту

Зміг від лісових пожеж в Австралії перервав роботу аеропорту міста Мельбурн. Про це повідомляє газета Herald Sun з посиланням на прес-секретаря повітряної гавані міста.

За його даними, понад 50 внутрішніх рейсів були скасовані через погіршення видимості поблизу аеропорту, викликаного димом від лісових пожеж.

Повідомляється, що скасування рейсів відбулося в аеропорту Сіднея, також деякі авіакомпанії в Південній Австралії були змушені обмежити кількість рейсів.

Зазначимо, через масштабні лісові пожежі в Австралії забруднення повітря в Мельбурні досягло небезпечного рівня. Кілька тижнів тому повідомлялося, що незважаючи на дощі, які йдуть в регіоні, пожежі продовжують розширюватися. У зв'язку з цим, місцева влада штату Вікторія дала розпорядження про нову евакуацію населення.

Раніше повідомлялося, що на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масташбних лісових пожеж і розширити їх.

За попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин. Також в результаті пожеж загинуло 25 людей.