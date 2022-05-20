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Пожежники в Енергодарі вийшли на протест. Окупанти їх розігнали

Фото: протест пожежників в Енергодарі (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Енергодарі (Запорізька область) пожежники вийшли на протест. Вони вимагали відпустити начальника своєї частини Віталія Трояна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

Зокрема, сьогодні пожежна частина вийшла на протест проти викрадення начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

"Окупанти застосували силові методи до рятувальників... Відбувається побиття людей і пошкодження пожежно-рятувальної техніки!",- зазначив Орлов.

Фото: протест пожежників в Енергодарі (t.me/orlovdmytroEn)

Нагадавши, начальника пожежної частини ДПРЧ-13 Віталія Трояна викрали 18 травня. За словами його підлеглих, загарбники пропонували йому співпрацю з окупаційною владою.

До цього мер Дмитро Орлов говорив, що незважаючи на зусилля колаборантів з так званої "народної адміністрації" всі бюджетні процеси в місті проходять за українськими законами. На його думку, зрадники розуміють, що Збройні сили України звільнять Енергодар, і вже починають "зливатися".

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