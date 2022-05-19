В Енергодарі окупанти викрали начальника пожежної частини
В Енергодарі Запорізької області окупанти викрали начальника Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ-13) Віталія Трояна. Після обшуку в його кабінеті чоловіка відвезли в невідомому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова.
За його словами, викрадення сталося вчора, 18 травня. Близько 12:00 окупанти приїхали в пожежну частину ДПРЧ-13 і провели обшук в кабінеті начальника Віталія Трояна. Після цього вони опечатали приміщення і відвезли чоловіка в невідомому напрямку.
На думку товаришів по службі Трояна, загарбники пропонували йому співпрацю з окупаційною владою.
Нагадаємо, з початку окупації частини Запорізької області в регіоні російські військові викрали кілька сотень жителів регіону, в тому числі чиновників, політиків, журналістів і вчителів.
Відзначимо, в Енергодарі окупаційна влада готується провести "референдум" про приєднання до Росії.
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