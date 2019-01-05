У Польщі внаслідок пожежі в квест кімнаті загинули 5 підлітків

Фото: поліція Польщі (з відкритих джерел)

У місті Кошалін в одній з ігрових кімнат сталася пожежа

У місті Кошаліні (Польща) п'ятеро підлітків загинули в результаті пожежі, що спалахнула в квест кімнаты. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомляється, з опіками був госпіталізований 25-річний хлопець.

"Тіла були знайдені після того, як пожежники загасили вогонь. Жертвами стали 15-річні дівчата-підлітки. З опіками госпіталізований 25-річний хлопець. Він був негайно допитаний слідчими", - йдеться в повідомленні.

Загиблі святкували день народження однієї з дівчаток.

За неофіційною версією, вони померли від задухи чадним газом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що в Польщі в ніч з 25 на 26 січня 2018 року в місцевості Мурована-Госьлина близько Познані стався вибух на газопроводі.

За інформацією місцевої влади, громадяни, чиї будинки постраждали в результаті пожежі, отримають допомогу у розмірі 6 тисяч злотих, а також кошти на відновлення будинків