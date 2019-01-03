Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

28 українців загинули на пожежах у житловому секторі

На пожежах в Україні за два дні загинули майже 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, троє людей першого січня загинули на пожежах у Чернігівській області. Крім того, вчора у Луганській області під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, а у Донецькій області під час пожежі загинула жінка.

"Дуже прикро, що розпочинати новий 2019 рік доводиться сумним антирекордом. Одразу 28 громадян загинуло на пожежах у житловому секторі впродовж 1 та 2 січня. Як і завжди, основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають неухильно дотримуватися протипожежних норм у помешканнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі у гуртожитку вибухнула граната. У результаті вибуху 1 людина загинула і ще 2 отримали поранення.

Крім того, повідомлялося, що в Запоріжжі в середу, 2 січня, в квартирі багатоповерхівки на вулиці Ситова сталася пожежа, в результаті якої загинули два пенсіонера.