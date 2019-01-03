ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На пожежах в Україні за два дні загинули майже 30 осіб

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 10:32
На пожежах в Україні за два дні загинули майже 30 осіб
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

28 українців загинули на пожежах у житловому секторі

На пожежах в Україні за два дні загинули майже 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, троє людей першого січня загинули на пожежах у Чернігівській області. Крім того, вчора у Луганській області під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, а у Донецькій області під час пожежі загинула жінка.

"Дуже прикро, що розпочинати новий 2019 рік доводиться сумним антирекордом. Одразу 28 громадян загинуло на пожежах у житловому секторі впродовж 1 та 2 січня. Як і завжди, основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають неухильно дотримуватися протипожежних норм у помешканнях. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі у гуртожитку вибухнула граната. У результаті вибуху 1 людина загинула і ще 2 отримали поранення.

Крім того, повідомлялося, що в Запоріжжі в середу, 2 січня, в квартирі багатоповерхівки на вулиці Ситова сталася пожежа, в результаті якої загинули два пенсіонера. 

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні У Стамбулі через обвал будівлі постраждали три людини
Новини України пожежаДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся